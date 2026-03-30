Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ресурсы организма на нуле: отсутствие отдыха усиливает стресс и выгорание

Каждый пятый россиянин не брал отпуск в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование специализированного сервиса.

Каждый пятый россиянин не брал отпуск в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование специализированного сервиса.

По данным аналитики, без отдыха остались 20% опрошенных. Это на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. Почти половина респондентов либо не уходили в отпуск вовсе, либо отдыхали только один раз.

Отмечается, что отсутствие отдыха связано с ухудшением эмоционального состояния. Около 30% респондентов сообщили о чувстве опустошения и снижении интереса к привычным занятиям. Физическое истощение отметили 22%, стресс — 19%, раздражительность — 14%.

Специалисты указывают, что при длительной нагрузке накапливается утомление, снижается концентрация и работоспособность. Это может отражаться и на физическом состоянии.

В качестве сигнала необходимости отдыха чаще всего называют желание сменить обстановку — об этом сообщили 42% участников опроса. Еще 25% указали на выгорание или апатию. Среди других признаков — раздражительность, быстрая утомляемость и тревожность.

Согласно исследованию, большинство россиян связывают отпуск с путешествиями и новыми впечатлениями. Однако реализовать такой формат удается лишь трети опрошенных. При этом 65% проводят отпуск дома или в пределах своего города.

Читайте также: Российский блогер рассказал, сколько денег отдал за поездку в Китай.