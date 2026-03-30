Ресурсы организма на нуле: отсутствие отдыха усиливает стресс и выгорание

Каждый пятый россиянин не брал отпуск в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование специализированного сервиса.
По данным аналитики, без отдыха остались 20% опрошенных. Это на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. Почти половина респондентов либо не уходили в отпуск вовсе, либо отдыхали только один раз.
Отмечается, что отсутствие отдыха связано с ухудшением эмоционального состояния. Около 30% респондентов сообщили о чувстве опустошения и снижении интереса к привычным занятиям. Физическое истощение отметили 22%, стресс — 19%, раздражительность — 14%.
Специалисты указывают, что при длительной нагрузке накапливается утомление, снижается концентрация и работоспособность. Это может отражаться и на физическом состоянии.
В качестве сигнала необходимости отдыха чаще всего называют желание сменить обстановку — об этом сообщили 42% участников опроса. Еще 25% указали на выгорание или апатию. Среди других признаков — раздражительность, быстрая утомляемость и тревожность.
Согласно исследованию, большинство россиян связывают отпуск с путешествиями и новыми впечатлениями. Однако реализовать такой формат удается лишь трети опрошенных. При этом 65% проводят отпуск дома или в пределах своего города.
