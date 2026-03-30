Сотрудничество в сфере туризма между Иркутской областью и Монголией обсудили в Приангарье

Цель мероприятия — обсуждение вопросов безопасности туристов на территории Приангарья, организация международных туристически привлекательных событий, а также взаимной презентации туристических маршрутов.
По информации пресс-службы Губернатора и Правительства Иркутской области, в ходе встречи состоялась презентация культурно-исторического маршрута Великий Чайный путь. От Иркутской области был презентован маршрут «Байкал — сердце Великого чайного пути», разработанный региональной командой в рамках проекта по развитию въездного туризма «Открой твою Россию».
Представители Монголии рассказали о запланированном международном авторалли «Чайный путь» по двум маршрутам, один из которых проходит через Китай, Монголию, Республику Бурятия и Иркутскую область. Ралли организовано для повышения интереса туристов этих стран и расширения трехсторонних культурных связей, о которых договорились по итогам Девятого совещания руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии.
О проведении Байкальского Чайного форума в рамках VII Байкальского международного форума партнеров рассказал представитель Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Владимир Саловаров.
«Сейчас, когда развитие международного туризма является одним из приоритетов для Иркутской области, мы активно включаемся в обсуждение возможностей по увеличению турпотоков. По итогам 2025 года Приангарье посетило более двух тысяч монгольских гостей с туристическими целями. Для нас взаимодействие с Генконсульством Монголии, туроператорским сообществом республики — это отличная возможность сформировать качественное сотрудничество», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.
По итогам мероприятия принято решение об обмене между агентством по туризму Иркутской области событийными календарями и памятками по безопасности туризма с представителями Монголии. Туроператоры достигли договоренностей о взаимном сотрудничестве по реализации турмаршрута «Великий Чайный путь», а также об адаптации турпродуктов под взаимные потоки путешественников.