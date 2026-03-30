Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе изымают 11 объектов недвижимости под комплексное развитие территории

Земля и помещения в Советском районе переходят под муниципальные нужды.

Источник: Комсомольская правда

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы приняло решение изъять для нужд города несколько земельных участков и объектов недвижимости. Документ опубликовали на официальном сайте ведомства.

Речь идет о территории в Советском районе, ограниченной улицами Ленина, Пермской и Вокзальной. Изъятие проводят на основании постановления мэрии и договора о комплексном развитии территории, который заключили с ООО «Специализированный застройщик “Талан-Регион-71”.

В перечень попали 11 объектов, в основном нежилые помещения. Их площадь варьируется от 17,8 до 19,3 квадратного метра. Также изымают земельный участок площадью 1479 квадратных метров.

Финансировать мероприятия по изъятию и готовить соглашения будет застройщик. Он же должен провести переговоры с собственниками, подготовить и направить проекты соглашений, а в случае необходимости и пройти судебную процедуру.