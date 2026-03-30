В Уфе изымают 11 объектов недвижимости под комплексное развитие территории

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы приняло решение изъять для нужд города несколько земельных участков и объектов недвижимости. Документ опубликовали на официальном сайте ведомства.
Речь идет о территории в Советском районе, ограниченной улицами Ленина, Пермской и Вокзальной. Изъятие проводят на основании постановления мэрии и договора о комплексном развитии территории, который заключили с ООО «Специализированный застройщик “Талан-Регион-71”.
В перечень попали 11 объектов, в основном нежилые помещения. Их площадь варьируется от 17,8 до 19,3 квадратного метра. Также изымают земельный участок площадью 1479 квадратных метров.
Финансировать мероприятия по изъятию и готовить соглашения будет застройщик. Он же должен провести переговоры с собственниками, подготовить и направить проекты соглашений, а в случае необходимости и пройти судебную процедуру.