Благоустраивать территорию возле мыса Пурсей в Братске будет иркутская компания

В карточке тендера указано, что на конкурс по определению подрядной организации вышли две компании. Победителем признана иркутская компания «Агроспецстроймонтаж». Реализовать проект по благоустройству подрядчик готов за 27,5 миллионов рублей. Это примерно на 1,6 миллиона рублей ниже максимальной цены контракта, которую указывала мэрия Братска.
Как сообщалось ранее, на территории прибрежной зоны от дома № 147 по улице Набережной до дома № 85 по улице 25-летия Братскгэсстроя появятся удаленные друг от друга северная и южная смотровые площадки.
Ситуационная схема (здесь и далее изображения из проектной документации).
На южной смотровой площадке, согласно проекту, помимо установки деревянных шезлонгов, качелей и скамеек, предусмотрено создание арт-объектов. Здесь появится трехметровая витражная конструкция с изображением косяка рыб («фауны Братского водохранилища»), а также топиари «Руки “Сердце”», рядом с которой установят скамейку для фотографирования на фоне Братской ГЭС. Вокруг витражной конструкции разместят цветные камни и цветные плавники рыб из бетона. Помимо этого в проекте предусмотрено устройство «чугунной таблицы» (стола) с направлением «восхода солнца в дни равноденствия и солнцестояния». Часть сосен, которые сейчас растут на территории будущей южной смотровой площадке, будут пересажены.
На северной смотровой площадке, расположенной недалеко от улицы 25-летия Братскгэсстроя, предусмотрена установка скамеек на территории, с которой открывается вид на жилой район Энергетик, а также устройство площадки с качелями и площадки с уличными тренажерами.
Подрядная организация должна завершить работы до 1 сентября.
Проект благоустройства территории у мыса Пурсей в 2025 году стал победителем рейтингового голосования по определению общественного пространства, где будет проведено благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В прошлом году по той же программе благоустраивали общественную территорию возле школы № 41 в жилом районе Энергетик. Тогда соответствующий тендер также выиграла иркутская компания «Агроспецстроймонтаж».