Благоустраивать территорию возле мыса Пурсей в Братске будет иркутская компания

На южной смотровой площадке, согласно проекту, помимо установки деревянных шезлонгов, качелей и скамеек, предусмотрено создание арт-объектов. Здесь появится трехметровая витражная конструкция с изображением косяка рыб («фауны Братского водохранилища»), а также топиари «Руки “Сердце”», рядом с которой установят скамейку для фотографирования на фоне Братской ГЭС. Вокруг витражной конструкции разместят цветные камни и цветные плавники рыб из бетона. Помимо этого в проекте предусмотрено устройство «чугунной таблицы» (стола) с направлением «восхода солнца в дни равноденствия и солнцестояния». Часть сосен, которые сейчас растут на территории будущей южной смотровой площадке, будут пересажены.