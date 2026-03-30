Замглавы ФНС заявила о росте числа россиян со счетами за рубежом

В 2024 году насчитывалось порядка 700 тыс. российских налоговых резидентов, открывших банковские счета за рубежом. Об этом в интервью РБК рассказала замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева.
«В 2024 году резидентов, которые имеют счета за пределами Российской Федерации, стало порядка 700 тыс. Количество зарубежных счетов также увеличилось — более 2 млн счетов в странах, с которыми осуществляется автообмен, — плюс 12% за год», — сообщила Шепелева.
Если говорить о статистике по самодекларированию зарубежных счетов самими резидентами (в рамках исполнения валютного законодательства), темпы роста здесь даже выше, указала она: в среднем +31% ежегодно. При этом тенденции на закрытие зарубежных счетов у российских резидентов «на макроуровне» ведомство не наблюдает.
Систематически налоговая не раскрывает информацию о числе зарубежных счетов: в последний раз такие данные публиковались весной 2024 года. Сообщалось, что в 2023 году ФНС получила данные о 1,825 млн зарубежных счетов российских налоговых резидентов и о 539 тыс. их владельцев.
«Ежегодный прирост» по счетам физических и юридических лиц говорит о том, что «в целом бизнес и граждане приспособились к изменению внешнеэкономических обстоятельств», отметила замглавы ФНС. «Может быть, это связано с тем, что, если где-то начинаются сложности, люди и компании начинают альтернативно открывать счета в другой стране», — допустила Шепелева.
Такие данные ведомство получает в том числе в рамках автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS) с зарубежными странами, однако в последние годы с рядом государств он затруднен. «Да, мы сейчас в моменте не обмениваемся финансовой информацией со многими недружественными странами, но и география, где открывают счета, тоже изменилась — в сторону нейтральных, дружественных стран. И с ними обмен у нас есть», — указала Шепелева.
Параллельно наблюдается рост числа контролируемых иностранных компаний (КИК), отметила замглавы ФНС. «По итогу 2024 года у нас прирост количества КИК к 2021-му на 18% (ФНС ранее сообщала, что за 2021 год количество задекларированных КИК составило 37,5 тыс. — РБК)», — указала она.
В то же время в 2023 году впервые за все время существования этого механизма контроля за зарубежными активами число КИК снизилось. «Не могу сказать, что драматическое [снижение], в пределах 8−9%», — отметила Шепелева. Она связала такую динамику с «определенным периодом переориентации», а также редомициляцией иностранных компаний в Россию.
«Сейчас снова есть рост, который может отражать в том числе новую географию поставок, географию сбыта. Я не оцениваю, позитивно ли это, негативно ли это — главное, что их [КИК] декларируют и платят налоги в соответствии с Налоговым кодексом», — резюмировала Шепелева.
Контролируемая иностранная компания — это организация или иностранная структура без образования юридического лица, не признаваемая российским налоговым резидентом, но чьим контролирующим лицом является налоговый резидент России. Чтобы приобрести обязанности по декларированию, российские лица должны иметь долю участия в иностранной организации установленного размера — более 25% или более 10%, если общая доля всех российских резидентов составляет свыше 50%, или же осуществлять фактический контроль над ней.