Производитель Zewa объявил о завершении ребрендинга и переходе на бренд Zemma

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Компания «Эвоком» объявила о завершении ребрендинга и полном переходе бренда Zewa под новый бренд Zemma. Вся продукция под новым названием начнет выпускаться весной 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Первые отгрузки товаров под брендом Zemma запланированы на весну 2026 года. Полный переход на новый бренд произойдет по мере замещения продукции со старым логотипом в розничных сетях. В переходный период в ассортименте возможно одновременное присутствие продукции под брендами Zewa и Zemma», — сообщили в компании.
В компании пояснили, что ребрендинг стал частью трансформации бизнеса после ухода международной компании Essity с российского рынка и был реализован поэтапно, чтобы сделать переход максимально комфортным для потребителей.
«Для нас принципиально важно было не просто сменить название, а сохранить то, за что потребители ценят Zewa. Продукция Zemma производится на том же оборудовании, с теми же стандартами контроля качества и из того же сырья, что и раньше. Мы не меняли технологию из-за ребрендинга — качество, к которому привыкли наши покупатели, остается неизменно высоким», — отметил генеральный директор компании Артем Лебедев, чьи слова приводятся в сообщении.