Строительство самарского метро подорожало на 14,2 млрд рублей

Правительство Самарской области утвердило увеличение стоимости строительства метрополитена. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Виталий Шабалатов.
Изменение цены контрактов допускается в связи с повышением налоговой нагрузки. Согласно документу, при исполнении государственных контрактов стороны могут пересмотреть стоимость работ пропорционально увеличению ставки НДС. Это касается объектов, приёмка и оплата которых осуществляются после 1 января 2026 года.
На что уйдут дополнительные средства
Корректировка коснулась двух крупных контрактов. Первый — строительно-монтажные работы на участке от станции «Площадь Революции» до станции «Алабинская» и от станции «Кировская» до станции «Крылья Советов». В перечень входят: устройство ограждений и креплений котлована, возведение монолитных конструкций, платформенной части станционных комплексов и тягово-понизительной подстанции, подготовка к проходке тоннелей, а также обход канализационного коллектора ИК42. Стоимость этого контракта увеличилась на 2,4 млрд рублей.
Второй контракт связан с корректировкой проектной документации. Помимо ранее указанных участков, изменения затронули линию от станции «Алабинская» до станции «Театральная». Сюда входят подготовительные работы на территориях. Сумма удорожания составила 11,8 млрд рублей. Общее увеличение затрат по двум контрактам достигло 14,2 млрд рублей.
Напомним, станция «Театральная» готовится к открытию в ближайшее время. Завершение всего комплекса работ остаётся одним из приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры Самары.