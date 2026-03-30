Разработан Конституционный закон об административно-территориальном устройстве республики

Конституционный закон определяет основные понятия, цели и задачи, принципы административно-территориального устройства Республики Казахстан, порядок решения вопросов административно-территориального устройства, полномочия органов государственной власти при решении вопросов образования и упразднения административно-территориальных единиц, установления и изменения их границ, учета и регистрации административно-территориальных единиц, наименования и переименования административно-территориальных единиц.
Основные цели и задачи Конституционного закона.
Целью государственного регулирования общественных отношений в административно-территориальном устройстве является обеспечение рациональной территориальной организации РК для эффективного государственного управления.
Основными задачами государственного регулирования общественных отношений в административно-территориальном устройстве являются регулирование порядка образования и преобразования, изменения статуса, установления и изменения границ, наименования и переименования, а также учета и регистрации административно-территориальных единиц.
Государственное регулирование общественных отношений в сфере административно-территориального устройства Республики Казахстан основывается на следующих принципах:
законности;устойчивости административно-территориального устройства;единства и целостности территории государства.
Указывается, что административно-территориальное устройство государства формируется и функционирует с учетом обеспечения неделимости, целостности и единства территории страны.
Для осуществления государственного управления территория республики подразделяется на регионы и населенные пункты.
Регионами являются область, район и сельский округ.
Населенные пункты подразделяются на городские и сельские населенные пункты:
к городским населенным пунктам относятся столица, города республиканского, областного и районного значения.к сельским населенным пунктам относятся все остальные населенные пункты независимо от их административной подчиненности.
Населенные пункты имеют составные части.
Составными частями населенных пунктов являются микрорайоны, районы в городе, проспекты, улицы, переулки, жилые массивы.
Обособленные поселения с численностью населения менее 50 человек включаются в состав ближайшего населенного пункта.
Законопроект предусматривает, что президент и правительство республики, местные представительные и исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решения об образовании, преобразовании и упразднении административно-территориальных единиц, установлении и изменении их границ, их наименовании и переименовании.
Центральные и местные исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решение о присвоении наименований, переименовании, уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства на основании заключения Республиканской ономастической комиссии.
Центральные и местные исполнительные органы в пределах своих полномочий обеспечивают проведение работ по определению границ административно-территориальных единиц, включая формирование, актуализацию и ведение государственных информационных систем, цифровых карт и пространственных данных.
Расходы, связанные с наименованием и переименованием административно-территориальных единиц и иных населенных пунктов, а также с определением их границ, производятся за счет бюджетных средств.
Документ также устанавливает:
работу ономастических комиссий;учет и регистрацию административно-территориальных единиц и их границ, исключение их из учетных данных.
При этом учитывается мнение населения соответствующей территории при изменении категории, наименовании и переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований.
Законопроект также определяет:
Полномочия республиканских органов по решению вопросов административно-территориального устройства. Полномочия президента РК. Компетенцию правительства РК. Полномочия местных представительных и исполнительных органов по решению вопросов административно-территориального устройства. Полномочия районных представительных и исполнительных органов. Полномочия городских представительных и исполнительных органов. Полномочия акима города районного значения, сельского округа, поселка, села.
Закон также предусматривает порядок рассмотрения вопросов административно-территориального устройства и порядок изменения категорий административно-территориальных единиц.
Планируется, что Конституционный закон будет введен в действие с 1 июля 2026 года.
При этом Закон от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» утратит силу.
Проект закона размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 апреля.
Документ разработан Министерством национальной экономики в связи с тем, что в новой редакции Конституции предусматривается, что административно-территориальное устройство республики определяется Конституционным законом.
Кроме того, проект Конституционного закона предусматривает внесение изменений и дополнений, направленных на уточнение отдельных норм, совершенствование правоприменительной практики и приведение в соответствии с Конституцией РК.