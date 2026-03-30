Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергокризис давит: власти Индии вводят временное распределение керосина

Правительство Индии временно разрешило распределение керосина для бытовых нужд в ряде регионов страны на фоне рисков перебоев поставок энергоресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный правительственный вестник.

Согласно документу, государственным нефтяным компаниям разрешено хранить до 5 тыс. литров керосина на отдельных автозаправочных станциях и организовать его выдачу населению. Топливо предназначено исключительно для приготовления пищи и освещения.

Решение распространяется на 21 штат и союзную территорию, включая Дели, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Андхра-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Джамму и Кашмир и Ладакх. Ограничения вводятся на срок до 60 дней или до отдельного распоряжения правительства.

Отмечается, что ранее Индия практически отказалась от использования керосина в быту, переведя население на сжиженный углеводородный газ в рамках программы газификации.

Индия остается крупным импортером нефти и газа. Власти заявляют о контроле над поставками и отсутствии дефицита топлива. При этом в СМИ сообщается о росте спроса и локальной нехватке топлива на автозаправочных станциях, а также очередях за бытовыми газовыми баллонами.

