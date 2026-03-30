Энергокризис давит: власти Индии вводят временное распределение керосина

Индия остается крупным импортером нефти и газа. Власти заявляют о контроле над поставками и отсутствии дефицита топлива. При этом в СМИ сообщается о росте спроса и локальной нехватке топлива на автозаправочных станциях, а также очередях за бытовыми газовыми баллонами.