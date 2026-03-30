Энергокризис давит: власти Индии вводят временное распределение керосина

Правительство Индии временно разрешило распределение керосина для бытовых нужд в ряде регионов страны на фоне рисков перебоев поставок энергоресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный правительственный вестник.
Согласно документу, государственным нефтяным компаниям разрешено хранить до 5 тыс. литров керосина на отдельных автозаправочных станциях и организовать его выдачу населению. Топливо предназначено исключительно для приготовления пищи и освещения.
Решение распространяется на 21 штат и союзную территорию, включая Дели, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Андхра-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Джамму и Кашмир и Ладакх. Ограничения вводятся на срок до 60 дней или до отдельного распоряжения правительства.
Отмечается, что ранее Индия практически отказалась от использования керосина в быту, переведя население на сжиженный углеводородный газ в рамках программы газификации.
Индия остается крупным импортером нефти и газа. Власти заявляют о контроле над поставками и отсутствии дефицита топлива. При этом в СМИ сообщается о росте спроса и локальной нехватке топлива на автозаправочных станциях, а также очередях за бытовыми газовыми баллонами.
Читайте также: Авиация парализована: запрет на полеты в 2-х странах продлили на фоне конфликта.