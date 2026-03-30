Крымский кагор признали одним из лучших в России

«Ежегодно эксперты “Винного гида России” исследуют несколько сотен наименований отечественного вина, отбирая лучшие образцы в каждой из категорий. Особое место среди крепленых вин занимают кагоры, пик продаж которых приходится на пасхальные праздники», — говорится в сообщении.
В этом году специалисты оценили 23 наименования винодельческой продукции 14 торговых марок. По итогам исследования все изученные российские кагоры продемонстрировали высокое качество и набрали по 100-балльной шкале не менее 83 баллов.
Лучшим ординарным кагором стал «Партенит», производимый крымским винодельческим предприятием «Массандра». Лучшим выдержанным и марочным кагорами признаны кагоры, произведенные винодельнями Краснодарского края — «Анчелотта Таманская» и «Фанагория» соответственно.
Эксперты отметили, что кагор относится к группе крепленых и ликерных вин, для производства которых используются только красные сорта винограда и применяются технологии нагрева виноградного сока с мезгой (кожицей и косточками ягод) с последующим спиртованием. В зависимости от дальнейшей выдержки кагоры делятся на ординарные, выдержанные, марочные и коллекционные.