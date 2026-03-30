Профицит бюджета Казахстана составил $829 млн за два месяца 2026 года — ЕАБР

Государственные доходы выросли благодаря наращиванию налоговых поступлений, заявили аналитики банка.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 мар — Sputnik. Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор экономики стран ЕАЭС.

Согласно данным, профицит государственного бюджета Казахстана составил 0,4 трлн тенге ($829 млн) в январе-феврале 2026 года. Годом ранее он составил 0,6 трлн тенге ($1,2 млрд).

Профицит бюджета — это когда доходы государства превышают расходы за определенный период времени.

«Государственные доходы выросли на 0,7% г/г благодаря наращиванию налоговых поступлений (+19,2% г/г). Сдерживающее влияние оказало снижение трансферта из Национального фонда в 2,2 раза, в соответствии с мерами, направленными на снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов», — отметили аналитики ЕАБР.

При этом расходы увеличились на 6%, во многом из-за роста выплат на цели социального обеспечения на 12,7% и развития сельского хозяйства на 26%.

В соседнем Кыргызстане на 8,4% выросли инвестиции в основной капитал. Рост обеспечили обрабатывающие отрасли — увеличение в 1,8 раза по сравнению с январем-февралем 2025 года.

«Также динамично росли инвестиции, направленные на строительство и реконструкцию объектов туристической сферы в 14 раз. Ожидаем расширения инвестиционной активности, в том числе в рамках реализации государственной программы инвестиций», — заявили в Евразийском банке.

Объем промышленного производства в России сократился на 0,9% в феврале 2025 года, сообщают эксперты. Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности уменьшился на 2,8% и зафиксирован в большинстве отраслей.

«При этом положительная динамика отмечается в машиностроении и химической промышленности. В добывающем секторе и энергетике наблюдался рост выпуска на 0,9% г/г и 3,6% г/г соответственно. Ожидания бизнеса в промышленности, по оценкам бизнес-климата Банка России, в марте вернулись к росту — индекс составил 8,6 п. после 8,1 п. в феврале», — сообщили в ЕАБР.

На фоне улучшения деловых ожиданий и увеличения выручки благодаря росту мировых цен на ключевые экспортные товары эксперты ожидают улучшение динамики промышленности во втором квартале 2026 года.

В Беларуси сохраняется устойчивый рост реальных заработных плат. В феврале 2026 года они увеличились на 6,5% после 6,3% в январе.

«Опережающая динамика сохраняется в бюджетном секторе, где рост оплаты труда составил 9,6% г/г, превышая средний уровень по экономике. Рост заработных плат поддерживает увеличение располагаемых доходов населения на 7,5%, что формирует условия для дальнейшего расширения потребительской активности», — отмечают аналитики банка.

В Армении увеличилась экономическая активность — на 7,4%. Драйверами роста стали сектор услуг и строительства.

«Ускорение было также связано с расширением выпуска в промышленности. Динамика внешней торговли вернулась к росту, при этом отмечаются опережающие темпы роста экспорта по сравнению с импортом. Мы прогнозируем рост экономики на 5,3% в 2026 году», — пишут эксперты ЕАБР.