В 53 тысячи рублей оценили нижегородцы достойную пенсию

Жители Нижнего Новгорода считают, что достойная пенсия должна составлять 53 100 рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди экономически активного населения.
За год представления нижегородцев о комфортном уровне дохода на пенсии заметно выросли: в октябре прошлого года сумма составляла 47 900 рублей, а в феврале — 48 200 рублей. В целом по России, по мнению опрошенных, достойная пенсия оценивается в 53 500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей осени 2025 года.
Традиционно мужчины более требовательны к будущим выплатам: они хотели бы получать 54 800 рублей, тогда как женщины — 52 400 рублей. С возрастом запросы растут: респонденты старше 45 лет называют сумму в 56 200 рублей, а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50 800 рублями.
Наличие высшего образования также повышает пенсионные ожидания. Обладатели дипломов вузов считают достойной выплату в 55 800 рублей, а те, у кого среднее профессиональное образование, называют сумму в 52 100 рублей. Закономерно увеличиваются запросы и с ростом текущего дохода: россияне с зарплатой до 100 тысяч рублей рассчитывают на пенсию в 50 800 рублей, а зарабатывающие от 150 тысяч — уже на 58 500 рублей.
Среди крупных городов самые высокие ожидания у жителей Москвы — 57 900 рублей. На втором месте Санкт-Петербург (57 600 рублей), на третьем — Хабаровск (55 400 рублей). Краснодар (54 900 рублей), Владивосток и Красноярск (по 54 500 рублей) замыкают пятерку лидеров.