В Казани подпишут контракт на поставку нефтепродуктов в Афганистан

Афганистан предложил России заключить долгосрочное соглашение на поставку нефтепродуктов. Объем закупок может составить два миллиона тонн в год, сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.
Половина от этого объема придется на сжиженный углеводородный газ, остальное — на бензин и дизельное топливо. В настоящее время афганские компании работают с российскими поставщиками по краткосрочным договорам — сроком от трех до шести месяцев, после чего соглашения перезаключаются.
Подписание крупной сделки планируется в рамках международного экономического форума «КазаньФорум 2026». Ожидается, что контракт будет заключен с одной из крупнейших нефтяных компаний России. Это позволит стабилизировать цены и гарантировать качество поставляемой продукции.
Заинтересованность Афганистана в российских энергоносителях подтвердил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. В недавнем интервью дипломат отметил, что экспорт российских энергоносителей включен в переговорную повестку. Афганская сторона проявляет практический интерес к закупкам, особенно дизельного топлива и бензина.
