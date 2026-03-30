В Казани подпишут контракт на поставку нефтепродуктов в Афганистан

Страна предложила закупать два миллиона тонн российского топлива ежегодно.

Источник: Комсомольская правда

Афганистан предложил России заключить долгосрочное соглашение на поставку нефтепродуктов. Объем закупок может составить два миллиона тонн в год, сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.

Половина от этого объема придется на сжиженный углеводородный газ, остальное — на бензин и дизельное топливо. В настоящее время афганские компании работают с российскими поставщиками по краткосрочным договорам — сроком от трех до шести месяцев, после чего соглашения перезаключаются.

Подписание крупной сделки планируется в рамках международного экономического форума «КазаньФорум 2026». Ожидается, что контракт будет заключен с одной из крупнейших нефтяных компаний России. Это позволит стабилизировать цены и гарантировать качество поставляемой продукции.

Заинтересованность Афганистана в российских энергоносителях подтвердил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. В недавнем интервью дипломат отметил, что экспорт российских энергоносителей включен в переговорную повестку. Афганская сторона проявляет практический интерес к закупкам, особенно дизельного топлива и бензина.

Напомним, в Татарстане за неделю подорожали куриные яйца и сметана. Средняя цена десятка достигла 93 рублей.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше