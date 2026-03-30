Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призраки Zara: почему старейший ТЦ Владивостока не может выйти из кризиса

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта, ФедералПресс. Финансовое положение одного из старейших торговых центров Владивостока продолжает ухудшаться третий год подряд. Согласно данным из открытых источников, по итогам 2025 года «Владивостокский ГУМ» зафиксировал чистый убыток в размере 70,1 млн рублей. При этом негативная динамика нарастает: в 2024 году убыток составлял 51,2 млн рублей, а годом ранее — 49,1 млн рублей.

В компании-собственнике «ПримИнвест-С» сложившуюся ситуацию объясняют последствиями ухода крупного западного арендатора.

«Основной причиной называют последствия ухода Zara, площади которого до сих пор не удалось полностью заменить новыми резидентами. К концу 2025 года заполняемость освободившихся площадей достигла лишь 80,5%. Это продолжает оказывать давление на доходы объекта», — отметили в организации, добавив, что сама арендная деятельность остается прибыльной и принесла 38,6 млн рублей.

Серьезное давление на итоговый финансовый результат оказывает обслуживание долговых обязательств. Расходы по кредитам за прошлый год составили почти 62 млн рублей. Уточняется, что речь идет о процентах по займу в размере 6,1 млрд рублей, которые достигли 61,7 млн рублей. В пояснительной документации подчеркивается, что данный заем не обеспечен залогом имущества, а валютные обязательства были конвертированы в рубли, что, по замыслу руководства, должно способствовать стабилизации, передает издание «Конкурент».

Стоит отметить, что на фоне финансовых трудностей произошла и смена контроля над активом. Если ранее «ПримИнвест-С» связывали с бизнесменом Олегом Каном, то в прошлом году предприятие перешло в доход государства. В настоящий момент управление объектом осуществляет Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания, которая курирует ряд национализированных предприятий региона. Несмотря на отрицательный итог года, в компании отмечают, что денежный поток от текущей деятельности на конец отчетного периода оставался положительным, что дает надежду на улучшение показателей в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что во Владивостоке рухнула империя известного олигарха.