Призраки Zara: почему старейший ТЦ Владивостока не может выйти из кризиса

В компании-собственнике «ПримИнвест-С» сложившуюся ситуацию объясняют последствиями ухода крупного западного арендатора.
«Основной причиной называют последствия ухода Zara, площади которого до сих пор не удалось полностью заменить новыми резидентами. К концу 2025 года заполняемость освободившихся площадей достигла лишь 80,5%. Это продолжает оказывать давление на доходы объекта», — отметили в организации, добавив, что сама арендная деятельность остается прибыльной и принесла 38,6 млн рублей.
Серьезное давление на итоговый финансовый результат оказывает обслуживание долговых обязательств. Расходы по кредитам за прошлый год составили почти 62 млн рублей. Уточняется, что речь идет о процентах по займу в размере 6,1 млрд рублей, которые достигли 61,7 млн рублей. В пояснительной документации подчеркивается, что данный заем не обеспечен залогом имущества, а валютные обязательства были конвертированы в рубли, что, по замыслу руководства, должно способствовать стабилизации, передает издание «Конкурент».
Стоит отметить, что на фоне финансовых трудностей произошла и смена контроля над активом. Если ранее «ПримИнвест-С» связывали с бизнесменом Олегом Каном, то в прошлом году предприятие перешло в доход государства. В настоящий момент управление объектом осуществляет Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания, которая курирует ряд национализированных предприятий региона. Несмотря на отрицательный итог года, в компании отмечают, что денежный поток от текущей деятельности на конец отчетного периода оставался положительным, что дает надежду на улучшение показателей в будущем.
