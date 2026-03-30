Призраки Zara: почему старейший ТЦ Владивостока не может выйти из кризиса

Стоит отметить, что на фоне финансовых трудностей произошла и смена контроля над активом. Если ранее «ПримИнвест-С» связывали с бизнесменом Олегом Каном, то в прошлом году предприятие перешло в доход государства. В настоящий момент управление объектом осуществляет Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания, которая курирует ряд национализированных предприятий региона. Несмотря на отрицательный итог года, в компании отмечают, что денежный поток от текущей деятельности на конец отчетного периода оставался положительным, что дает надежду на улучшение показателей в будущем.