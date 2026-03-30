Суд запретил работу ТЦ «Школьная» во Владивостоке до устранения угроз жизни посетителей

Повторная проверка торгового центра «Школьная» на улице Борисенко во Владивостоке, проведённая с участием специалистов городской администрации и МЧС России, подтвердила, что собственник здания не устранил ряд существенных нарушений требований пожарной безопасности, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТЦ “Школьная” до полного устранения всех выявленных нарушений. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства», — говорится в сообщении.
Ранее прокуратура уже выявляла серьёзные нарушения: несоответствие эвакуационных путей и выходов нормам, неисправность систем противопожарной защиты, а также самовольное занятие земельного участка. Директору организации было внесено представление, возбуждены административные дела по ст. 20.4, 7.1 и 20.35 КоАП РФ.
Однако повторный контроль показал, что угроза жизни и здоровью посетителей сохраняется.
Отметим, что до октября 2025 года одним из учредителей ООО «Примарендторг» являлся член семьи Александра Ясина — фигуранта уголовного дела по деятельности ОПГ «Трифоновские». Ранее прокуратура уже добивалась сноса самовольных построек на их земельном участке и отмены решения о возврате в производство дела преступной группировки. Кроме того, прокуратура добилась закрытия ТЦ «Авангард» во Владивостоке до устранения нарушений правил пожарной безопасности. Одним из собственников объекта также является Александр Ясин.
Напомним, что в конце октября 2025 года новым владельцем торгового центра «Школьная» стал хабаровский бизнесмен Марк Косач, владелец отеля «Лотос» и ресторана «Русский» в бывшей столице ДФО.