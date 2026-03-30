В Китае популярно рапсовое масло из Башкирии

Образцы масла прошли полный комплекс исследований в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.
«Лабораторные исследования включили в себя энтомологические, гербологические, микологические экспертизы на наличие остаточного количества пестицидов, содержание микотоксинов, наличие ГМО, тяжелых металлов и радиоактивных элементов, органолептические экспертизы на запах, цвет, прозрачность, вкус, кислотное и перекисное число масла, массовую долю нежировых примесей, влаги и летучих веществ, содержание эруковой кислоты и другие показатели качества и безопасности», — уточнили в надзорном ведомстве.
По результатам экспертиз карантинных вредных организмов не выявлено. Рапсовое масло из Башкирии соответствует требованиям страны-импортера и отгружено на экспорт.
Как сообщал Башинформ, в 2025 году Башкирия экспортировала в КНР около 15 тысяч тонн рапсового масла. Это на 58% больше, чем в 2024 году. Наращивание поставок продукции АПК является одной из главных целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Башкирские аграрии собрали в прошлом году рекордный миллион тонн семян масличных культур. Масложировая продукция продолжает оставаться основой экспорта продукции АПК республики. В прошлом году её доля в структуре экспорта составила примерно 60%. Всего из региона за 2025 год экспортировано около 300 тысяч тонн масложировой продукции.
