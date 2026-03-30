В Китае популярно рапсовое масло из Башкирии

Как сообщал Башинформ, в 2025 году Башкирия экспортировала в КНР около 15 тысяч тонн рапсового масла. Это на 58% больше, чем в 2024 году. Наращивание поставок продукции АПК является одной из главных целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».