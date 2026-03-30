С владельца ПСО «Казань» и его поручителей взыщут 1,16 миллиарда рублей

ПСО «Казань» — один из крупнейших строительных холдингов республики, возводивший «Экият», Кремлевскую набережную и объекты к ЧМ-2018. В последние годы бизнес столкнулся с финансовыми проблемами. В 2024 году в отношении Зиганшина возбуждалось уголовное дело о неуплате налогов, а в начале 2026-го приставы арестовали часть имущества курорта «Свияжские холмы» по долгам структур предпринимателя.