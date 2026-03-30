С владельца ПСО «Казань» и его поручителей взыщут 1,16 миллиарда рублей

Арбитражный суд Татарстана выдал исполнительный лист на принудительное взыскание почти 1,16 миллиарда рублей с владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина и его поручителей. Налоговая служба инициировала процедуру после того, как застройщик нарушил график платежей по мировому соглашению, заключенному весной 2025 года.
Долг образовался в рамках дела о банкротстве компании. Изначально стороны договорились о погашении задолженности, превышающей 2,5 миллиарда рублей, за счет поступлений по госконтракту на строительство второй очереди космодрома «Восточный». Однако осенью налоговая зафиксировала срыв графика.
Под удар попали не только сама строительная компания, но и трое поручителей: лично Равиль Зиганшин, АО «КВАРТ» (принадлежит бывшему зятю бизнесмена) и ЗАО «Ариада» из Марий Эл. Теперь судебные приставы вправе блокировать счета, списывать средства и арестовывать имущество должников. Подача жалобы не приостанавливает взыскание.
ПСО «Казань» — один из крупнейших строительных холдингов республики, возводивший «Экият», Кремлевскую набережную и объекты к ЧМ-2018. В последние годы бизнес столкнулся с финансовыми проблемами. В 2024 году в отношении Зиганшина возбуждалось уголовное дело о неуплате налогов, а в начале 2026-го приставы арестовали часть имущества курорта «Свияжские холмы» по долгам структур предпринимателя.