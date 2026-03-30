Безвиз для Вьетнама обсуждает Минэкономразвития

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта, ФедералПресс. Россия продолжает расширять договоренности с дружественными странами о введении безвиза. Одна из них — Вьетнам.

«С Вьетнамом уже запустили переговоры по тексту соглашения, постараемся согласовать его в июне», — сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Речь идет о подписании соглашения, по которому туристические группы из Вьетнама смогут въезжать в Россию без визы. Обсуждение вопроса состоится на форуме «Путешествуй».

Отметим, россияне уже могут въезжать во Вьетнам без виз и находиться там до 45 дней. В том числе и благодаря этому, турпоток в 2025 году в эту страну из России вырос в три раза.

Ранее сообщалось о том, что в летнем расписании авиакомпании добавили большое количество рейсов в города Азии: Пекин, Харбин, Санья и другие.