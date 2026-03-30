Цена или качество: как изменился спрос на бизнес-класс в столице Приморья

Руководитель департамента новостроек Василиса Яровенко поделилась динамикой цен, сложившейся за последний год. Она пояснила, что рынок демонстрирует умеренный рост, и привела конкретные цифры: если в начале 2025 года средняя стоимость «евро-двушек» составляла около 312 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас этот показатель приблизился к 330 тысячам. При этом специалист подчеркнула, что представленные данные являются усредненными, а реальная динамика варьируется в зависимости от конкретного застройщика, степени готовности объекта и локального покупательского спроса.
«Важно учитывать, что показатели усреднённые. В зависимости от застройщика и конкретного жилого комплекса динамика цен может отличаться. Это связано с увеличением себестоимости строительства, стадией готовности проектов, а также локальным спросом на отдельные жилые комплексы. Текущее увеличение стоимости жилой недвижимости нельзя назвать отражением какой-либо выраженной рыночной динамики — оно носит естественный характер», — рассказала PrimaMedia эксперт.
В свою очередь, представители девелоперского сообщества прогнозируют, что сложившиеся условия станут катализатором изменений на рынке. По мнению Алишера Аббасова, такая конъюнктура неизбежно вызовет ответную реакцию участников, однако компании с верно выбранной стратегией и устойчивым положением смогут не только удержаться, но и значительно усилить свои позиции. Как акцентировал специалист, отрасль постепенно движется в сторону более осознанного, взвешенного подхода к строительству.
Стоит отметить, что данные официальной статистики имеют расхождения с аналитикой риелторских агентств. Согласно информации, опубликованной в феврале аналитическим порталом на основе данных Приморскстата, квартиры «улучшенного качества» во Владивостоке за 2025 год подорожали на 5,32% (до 198,8 тысячи рублей за «квадрат»), тогда как в «элитном» сегменте рост оказался минимальным — всего 1,01%, до 221,7 тысячи рублей.
