Цена или качество: как изменился спрос на бизнес-класс в столице Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта, ФедералПресс. Девелоперы Владивостока констатируют, что жилье бизнес-класса перестало быть продуктом массового спроса, все больше приобретая черты эксклюзивного предложения. Несмотря на это, как отмечают участники рынка, даже искушенным покупателям зачастую сложно провести четкую грань между обычным масс-маркетом и действительно нишевым продуктом среди новостроек города. Эксперты в сфере недвижимости рассказали, какими характеристиками должен обладать эталонный жилой комплекс повышенной комфортности, обозначили текущий ценовой диапазон таких объектов и дали прогноз для этого сегмента на 2026 год.

Источник: Reuters

Руководитель департамента новостроек Василиса Яровенко поделилась динамикой цен, сложившейся за последний год. Она пояснила, что рынок демонстрирует умеренный рост, и привела конкретные цифры: если в начале 2025 года средняя стоимость «евро-двушек» составляла около 312 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас этот показатель приблизился к 330 тысячам. При этом специалист подчеркнула, что представленные данные являются усредненными, а реальная динамика варьируется в зависимости от конкретного застройщика, степени готовности объекта и локального покупательского спроса.

«Важно учитывать, что показатели усреднённые. В зависимости от застройщика и конкретного жилого комплекса динамика цен может отличаться. Это связано с увеличением себестоимости строительства, стадией готовности проектов, а также локальным спросом на отдельные жилые комплексы. Текущее увеличение стоимости жилой недвижимости нельзя назвать отражением какой-либо выраженной рыночной динамики — оно носит естественный характер», — рассказала PrimaMedia эксперт.

В свою очередь, представители девелоперского сообщества прогнозируют, что сложившиеся условия станут катализатором изменений на рынке. По мнению Алишера Аббасова, такая конъюнктура неизбежно вызовет ответную реакцию участников, однако компании с верно выбранной стратегией и устойчивым положением смогут не только удержаться, но и значительно усилить свои позиции. Как акцентировал специалист, отрасль постепенно движется в сторону более осознанного, взвешенного подхода к строительству.

Стоит отметить, что данные официальной статистики имеют расхождения с аналитикой риелторских агентств. Согласно информации, опубликованной в феврале аналитическим порталом на основе данных Приморскстата, квартиры «улучшенного качества» во Владивостоке за 2025 год подорожали на 5,32% (до 198,8 тысячи рублей за «квадрат»), тогда как в «элитном» сегменте рост оказался минимальным — всего 1,01%, до 221,7 тысячи рублей.

Напомним, ранее стало известно, с какими проблемами можно столкнуться при покупке квартиры в новостройке.