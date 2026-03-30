Цена или качество: как изменился спрос на бизнес-класс в столице Приморья

Руководитель департамента новостроек Василиса Яровенко поделилась динамикой цен, сложившейся за последний год. Она пояснила, что рынок демонстрирует умеренный рост, и привела конкретные цифры: если в начале 2025 года средняя стоимость «евро-двушек» составляла около 312 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас этот показатель приблизился к 330 тысячам. При этом специалист подчеркнула, что представленные данные являются усредненными, а реальная динамика варьируется в зависимости от конкретного застройщика, степени готовности объекта и локального покупательского спроса.