Пенсию в 53 100 рублей назвали достойной нижегородцы

Нижегородцы считают достойной пенсию в размере 53 100 рублей в месяц. Об этом сообщили в исследовательском центре сервиса SuperJob по результатам опроса, проведенного в феврале — марте 2026 года. Запросы жителей столицы Приволжья заметно выросли: в октябре 2025 года достойной суммой называли 47 900 рублей, а в феврале того же года — 48 200 рублей.
В общероссийском рейтинге мегаполисов по уровню пенсионных притязаний Нижний Новгород разделил одну строчку с Ростовом-на-Дону и Кемерово. Лидером списка остается Москва, где жители рассчитывают в среднем на 57 900 рублей. Санкт-Петербург расположился на втором месте с показателем 57 600 рублей, а замыкает тройку Хабаровск, жители которого мечтают о выплатах в 55 400 рублей.
В целом по стране средний размер «достойной пенсии» составляет 53 500 рублей. Исследование показало, что мужчины традиционно более требовательны к выплатам, чем женщины, а респонденты с высшим образованием оценивают свои потребности выше, чем обладатели дипломов средних профессиональных учебных заведений. Также ожидания закономерно растут вместе с уровнем текущего дохода граждан.
Ранее сообщалось, что 5,57% составила годовая инфляция в Нижегородской области.