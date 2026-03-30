Пенсию в 53 100 рублей назвали достойной нижегородцы

Нижегородцы считают достойной пенсию в размере 53 100 рублей в месяц. Об этом сообщили в исследовательском центре сервиса SuperJob по результатам опроса, проведенного в феврале — марте 2026 года. Запросы жителей столицы Приволжья заметно выросли: в октябре 2025 года достойной суммой называли 47 900 рублей, а в феврале того же года — 48 200 рублей.