Работать до 73 лет: Минтруд озвучил нюансы рынка труда

Некоторые отрасли экономики сталкиваются с трудностями, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В ряде секторов экономики России наблюдается тенденция к увеличению среднего возраста сотрудников. По данным главы Минтруда РФ Антона Котякова, в восьми отраслях страны люди старше 50 лет составляют 35% от общего числа трудоустроенных.

Для сравнения, средний возраст работника на российском рынке труда составляет 42,5 года. Поэтому увеличение возраста — одна из важных проблем, но у нее есть решение. Минтруд работает над тем, чтобы возрастная разница не была критичным фактором.

Первый способ — это внедрение механизации и автоматизации производственных процессов. Однако, учитывая невысокие темпы развития этих направлений в России, основной упор следует сделать на развитие программ, способствующих здоровому долголетию, чтобы продлить период трудовой активности граждан до 72−73 лет.

Об этом сообщает «Московский комсомолец». Напомним, что ранее в Роскачестве заявили, что некоторые вакансии в России не нуждаются в заполнении. Это становится возможным благодаря перераспределению обязанностей между текущими сотрудниками или внедрению ИИ.

Процесс поиска и адаптации нового сотрудника обходится дороже и требует больше временных затрат, нежели обучение и интеграция уже работающего специалиста. Поэтому рынок труда ждет очередное перераспределение.