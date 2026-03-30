В Самаре направят 16 млн рублей на демонтаж старой постройки

В Самаре по заказу областного министерства строительства начнется снос пустующего двухэтажного дома на улице 22 Партсъезда, 14а. Подрядчик должен будет полностью разобрать объект, который находится в аварийном состоянии, до конца июня. Максимальная цена контракта на выполнение этих работ составляет более 16,3 миллиона рублей. Об этом стало известно из документов на портале госзакупок.
«Здание было построено в 1963 году по типовому проекту и долгое время служило детским садом на 140 мест. До конца 1990-х годов оно использовалось по назначению, однако с начала 2000-х годов его перестали эксплуатировать. Оставшись без консервации и охраны, кирпичный дом быстро пришел в упадок: строительные конструкции были повреждены временем и частыми пожарами», — говорится в документах.
Согласно документации, рабочим предстоит убрать не только основное здание с подвалом и чердаком, но и другие объекты на территории. Под снос попадут старый железобетонный бассейн, погреб и пост охраны. Также работники проведут демонтаж ненужных инженерных сетей.
Имя организации, которая займется очисткой площадки, станет известно после 16 апреля, когда подведут итоги торгов. Сами работы должны стартовать 1 мая и завершиться не позднее 20 июня 2026 года. Расчищенная территория в Советском районе будет подготовлена для дальнейшего использования.