На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ведут дорожные работы

Донских водителей предупредили о дорожных работах на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Работы затрагивают отдельные участки федеральной трассы М-4 «Дон» на территории Ростовской области: 993 км, 990 км, 988 км, 986 км, 981 км (в северном направлении) — осуществляется демаркировка дорожной разметки.
1050 км — 1051 км (в южном направлении) — левая полоса — уборка грунта. 1050 км — 1047 км (в северное направление) — правая полоса — с 12:00 будет проводиться кронирование деревьев. Водителям рекомендовали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию для собственной безопасности.
Ранее сообщалось, что в донском регионе искусственные сооружения на М-4 завершили на 50%.