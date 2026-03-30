Удар по стройке: председатель Госдумы Володин отверг ставку на мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблему нехватки рабочей силы в строительстве следует решать за счет роста производительности и подготовки специалистов, а не за счет привлечения иностранцев.

По его словам, в отрасли звучат оценки о дефиците кадров, в том числе со стороны Министерства строительства и ЖКХ. Эти выводы, как отметил спикер, связываются с ужесточением миграционной политики. При этом доля иностранных граждан в строительстве, по его данным, составляет 13−15%.

Володин указал, что приоритетом должно стать развитие профессионального образования и повышение престижа рабочих специальностей. Он подчеркнул, что такой путь требует больше усилий, чем привлечение работников из-за рубежа, однако считает его необходимым.

Также он отметил, что использование внешней рабочей силы не является более дешевым решением. По его словам, подобная практика в перспективе приводит к дополнительным проблемам, на что, как он заметил, указывает опыт ряда европейских стран.

Отдельно спикер Госдумы остановился на законодательной базе. Он заявил, что в сфере миграции уже принято 22 закона, которые подлежат исполнению. Среди действующих мер он назвал экзамены по русскому языку для детей мигрантов.

Кроме того, в парламенте рассматриваются инициативы, касающиеся медицинского освидетельствования иностранных граждан. По словам Володина, законопроекты уже прошли первое чтение, их планируется окончательно рассмотреть в весеннюю сессию.

Он добавил, что нормы, вступившие в силу в последние два года, уже показывают эффективность.

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше