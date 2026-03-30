Ставка на Россию: Шри-Ланка открывает стратегический порт для инвестиций Москвы

Власти Шри-Ланки намерены предложить российским инвесторам участие в проектах на территории порта Коломбо во время визита замглавы МИД РФ Андрея Руденко. Об этом сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на правительственные источники.
По данным издания, переговоры будут носить политический характер и не затронут тему поставок топлива. В центре обсуждения — инвестиционные проекты в столичном порту и взаимодействие в ряде других отраслей.
Ожидается, что Руденко прибудет в Коломбо 2 апреля для встреч на высоком уровне. Визит станет частью более широких контактов между странами, активизировавшихся в последнее время.
Порт Коломбо строится более десяти лет при участии китайского финансирования. Власти Шри-Ланки рассматривают его как будущий международный финансовый центр и инвестиционный узел.
Как отмечает Daily Mirror, на фоне обстановки на Ближнем Востоке страна усилила внешнеэкономические связи. Власти ведут переговоры с рядом государств, включая Россию и Бразилию, с целью привлечения инвестиций и расширения торговли.
Ранее, на прошлой неделе, в Коломбо находилась российская делегация во главе с замминистра энергетики РФ Романом Маршавиным. Стороны обсуждали вопросы энергетического взаимодействия, включая поставки топлива, развитие перерабатывающих мощностей и обеспечение стабильности энергоснабжения.
