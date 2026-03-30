Два участка в Перми выставят на торги по КРТ в конце апреля

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии двух территорий в микрорайоне Балатово в Перми пройдёт 28 апреля, сообщают в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.
Заявки от инвесторов принимаются до 22 апреля. Начальная цена лота — 4,2 миллиона рублей, шаг аукциона (5%) — 211,1 тысячи рублей. Торги будут проходить на повышение.
В состав лота входят два контура общей площадью 7,56 гектара. Первый (6,92 га) ограничен улицами Качалова, Беляева, Одоевского и Нефтяников, второй (0,64 га) расположен на пересечении улиц Нефтяников и Комбайнёров. Срок действия договора — 10 лет.
Победителю предстоит:
Разработать мастер-план территории и представить на Градсовет не менее двух вариантов реновации;
Подготовить документацию по планировке территории с обязательным учётом парковки и участка под здание «Уральского подворья» (не менее 1 тыс. кв. м);
Выплатить компенсации собственникам изымаемых объектов или предоставить им другое жильё;
Снести здания.
Кроме того, инвестор должен создать и передать городу спортивную площадку взамен существующей на Качалова, 45, а также три квартиры для детей-сирот. В его обязанности войдёт обустройство улично-дорожной сети и благоустройство.
Напомним, осенью 2025 года стало известно о планах реновации четырёх участков в Балатово общей площадью 15,28 гектара. Торги по первым двум контурам (7,72 га) были объявлены на прошлой неделе с начальной ценой 6 миллионов рублей.