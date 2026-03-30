Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу

Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу. США разрешили это, так как считают, что поставки сырья не окажут влияния на ситуацию в стране, потому как республике «конец».

Источник: РБК

Танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу, сообщил Минтранс России, передает ТАСС.

«Российский танкер “Анатолий Колодкин” с гуманитарным грузом 100 тыс. тонн сырой нефти прибыл на Кубу», — рассказали в российском ведомстве. Судно ожидает разгрузки в порту Манас.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». При этом американский лидер отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец».

США прекратили поставку венесуэльской нефти на Кубу в январе этого года. При этом за 2026 год частный сектор Кубы получил около 30 тыс. барр. топлива от американских поставщиков.

В середине марта Кубы национальная электросеть полностью отключилась, оставив без света около 10 млн человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва поддерживает контакт с Гаваной и обсуждает варианты оказания помощи.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше