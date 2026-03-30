Танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т нефти прибыл на Кубу

«Российский танкер “Анатолий Колодкин” с гуманитарным грузом 100 тыс. тонн сырой нефти прибыл на Кубу», — рассказали в российском ведомстве. Судно ожидает разгрузки в порту Манас.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». При этом американский лидер отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец».
США прекратили поставку венесуэльской нефти на Кубу в январе этого года. При этом за 2026 год частный сектор Кубы получил около 30 тыс. барр. топлива от американских поставщиков.
В середине марта Кубы национальная электросеть полностью отключилась, оставив без света около 10 млн человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва поддерживает контакт с Гаваной и обсуждает варианты оказания помощи.
