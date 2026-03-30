Новый размер базовой арендной величины установлен в Беларуси

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Новый размер базовой арендной величины будет применяться в Беларуси с 1 апреля, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Соответствующее постановление в понедельник подписал премьер-министр страны Александр Турчин.
«С учетом величины индекса потребительских цен за 2025 год по отношению к 2024 году с 1 апреля 2026 года базовая арендная величина установлена в размере 20 рублей и 3 копейки», — говорится в сообщении.
Таким образом, данный показатель вырос на 1,26 рубля (в настоящее время базовая арендная составляет 18 рублей и 77 копеек.
Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде недвижимого имущества, находящегося в госсобственности и хозобществ, в уставных фондах которых более половины акций (долей) принадлежат государству.