Калининградская область опустилась в рейтинге регионов по строительству жилья

По данным официальной статистики, объём ввода жилья в России 2025 году составил 108,1 млн кв. м, что на 0,4% выше, чем в 2024 году. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 1,96%, а жилых домов, построенных населением, наоборот, выросли на 2,04%. В пересчёте на одного жителя России было введено 0,74 кв. м жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.