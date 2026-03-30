В Башкирии заработают 25 асфальтобетонных заводов

Автомобильные дороги ремонтируют холодным и литым асфальтобетоном.

Источник: Башинформ

«Башкиравтодор» ведёт работу по запуску асфальтобетонных заводов (АБЗ). Первый АБЗ до конца недели приступит к выпуску горячей асфальтобетонной смеси. Об этом 30 марта на оперативном совещании в ЦУР РБ доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

По ее словам, запуск заводов в муниципалитетах осуществляется в зависимости от погодных условий. Всего «Башкиравтодор» откроет 25 асфальтобетонных заводов.

«С конца прошлой недели установилась стабильная положительная температура и ночью, и днём. Поэтому Уфа уже приступила к работе с горячим асфальтобетоном. Четыре асфальтобетонных завода запущены. Работу эту мы продолжаем, ускоряемся. Она пойдёт быстрее, как только заработают первые асфальтобетонные заводы “Башкиравтодора”, и мы пойдем сплошным ямочным ремонтом горячей асфальтобетонной смесью. Это произойдет на этой неделе», — сказала Любовь Минакова.