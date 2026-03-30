В Новосибирске выставили на торги право КРТ на улице Степной за 159 млн рублей

Начальная цена установлена в размере 159 млн руб. Размер задатка для участия в торгах составляет 62% от начальной цены — 100 млн руб. Шаг аукциона определен в 7,5 млн руб., следует из данных портала ГИС «Торги».
Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2030 года. Согласно его условиям победителю предстоит расселить, а затем снести многоквартирный жилой дом по адресу ул. Тихвинская, дом 11. Под реновацию также попадет частный жилой сектор, который тоже предстоит расселить.
Всего в рамках КРТ застройщику необходимо будет возвести не позднее 1 октября 2030 года более 67 тыс. кв. м жилья с объектами обслуживания, в том числе не более 34,85 тыс. кв. м площади квартир. Не позднее 1 сентября 2029-го выполнить благоустройство.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 апреля, итоги подведут 28 апреля.