Уголовное дело возбудили из-за невыплаты 2,1 млн рублей зарплаты в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты — одна из местных коммерческих организаций задолжала 2,1 млн рублей 11 сотрудникам. Зарплата не выплачивалась с ноября 2025 года по март 2026-го. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Проблема вскрылась после прокурорской проверки соблюдения требований трудового законодательства коммерческой организацией. Материалы проверки передали следователям, а там в отношении директора организации возбудили уголовное дело.
Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, в кассу компании деньги поступали, но средства распределяли на иные платежи и решение текущих финансовых проблем.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также уточняют количество сотрудников, которые пострадали от противоправных действий.