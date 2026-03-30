К новому отопительному сезону начали готовиться энергетики в Назарово

В соответствии с требованиями Минэнерго РФ на предприятии разработан комплексный план организационных и технических мероприятий. Традиционно ключевой этап подготовки включает в себя проведение гидравлических испытаний, которые в Назарово запланированы в мае и в конце лета. После завершения отопительного сезона испытания необходимы для выявления скрытых дефектов теплосетей: в летний период специалисты проводят их устранение и выполняют плановые ремонтные работы, включая замену трубопроводов на проблемных участках. Перед самым началом нового отопительного сезона сети подвергнутся контрольной проверке давлением, что позволит выявить дополнительные или скрытые повреждения, чтобы ликвидировать их до подачи тепла потребителям.