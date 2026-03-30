К новому отопительному сезону начали готовиться энергетики в Назарово

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Назаровской ГРЭС стартовала подготовка к предстоящему отопительному периоду 2026−2027 годов.
В этом году общий объем вложений Сибирской генерирующей компании (СГК) в ремонт и инвестиционную программу станции составит 3,1 млрд рублей.
В соответствии с требованиями Минэнерго РФ на предприятии разработан комплексный план организационных и технических мероприятий. Традиционно ключевой этап подготовки включает в себя проведение гидравлических испытаний, которые в Назарово запланированы в мае и в конце лета. После завершения отопительного сезона испытания необходимы для выявления скрытых дефектов теплосетей: в летний период специалисты проводят их устранение и выполняют плановые ремонтные работы, включая замену трубопроводов на проблемных участках. Перед самым началом нового отопительного сезона сети подвергнутся контрольной проверке давлением, что позволит выявить дополнительные или скрытые повреждения, чтобы ликвидировать их до подачи тепла потребителям.
В 2026 году энергетики заменят 2,5 км тепловых сетей. Два участка теплотрассы будут отремонтированы непосредственно в период отопительного сезона — благодаря технологии временного трубопровода отключение теплоснабжения жилых домов и социальных объектов не потребуется. Летние ремонтные работы развернутся в районе Городского суда, а также по адресу: улица Карла Маркса, 44. На этих участках еще в прошлом году диагностика с помощью специализированного роботизированного комплекса выявила дефекты, требующие полной замены тепломагистрали.
По словам генерального директора Назаровской ГРЭС Дмитрия Морозова, плановые ремонтные работы здесь запланированы в июле. «Участок теплосети в центральной части города обеспечивает теплом значительную часть города — 8-й и 10-й микрорайоны, а также сектор от улицы Карла Маркса до поселков Горняк и Механизация. Кроме того, здесь расположены социально значимые объекты: школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Поэтому важно довести до конца все работы, которые были начаты здесь 2 года назад», — подчеркнул руководитель станции.
Стоит отметить, в этом микрорайоне энергетики уже полностью заменили сети на трех участках: в районе ул. Чулымская (590 м), в районе магазина «Виктория» (450 м), а также в районе детской поликлиники (500 м).
Работы по замене сетей запланированы и в поселке Бор, в районе больничного городка на улице Черняховского, 2 и 4, где также находятся важные объекты социальной инфраструктуры.
Помимо ремонтной кампании в плане мероприятий подготовки к новому отопительному сезону предусмотрены противоаварийные тренировки, которые состоятся весной и осенью. В ходе этих учений энергетики отработают взаимодействие по ликвидации условных аварий в системе теплоснабжения с привлечением оперативных служб администрации города, штаба ГО и ЧС, ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы), а также предприятий промышленного узла.
Главным подтверждением полного выполнения всех намеченных мер станет получение паспорта готовности к отопительному периоду. Отметим, что в прошлом году Назарово успешно получило этот документ, а прошедшая зима прошла безаварийно: даже в период январских аномально низких температур энергетики обеспечивали надежное теплоснабжение и электроснабжение жителей города.