Ещё один маршрут запустят в Иркутске в апреле — свяжет два округа

IrkutskMedia, 30 марта. В Иркутске с 6 апреля возобновит работу автобусный маршрут № 53 «Аэропорт — проспект Марата». Он будет курсировать ежедневно с 6.00 до 22.30 с интервалом 15−30 минут, стоимость проезда составит 50 рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.
По будням на линии предусмотрено шесть автобусов малого класса, в выходные и праздничные дни — четыре.
Напомним, с 1 апреля в Ленинском районе Иркутска к новой школе на улице Ярославского начнут ходить автобусы по двум маршрутам: вводится № 71 «Узловая — Школа № 58», а у маршрута № 36к «мкр. Березовый — Больница № 8 — с. Машиностроитель — Поликлиника № 8 — мкр. Березовый» изменится схема движения.