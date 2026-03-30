Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п.п

«С марта 2025 по март 2026 года средневзвешенная ставка Сбера снизилась почти на 10 п.п. — с 29,6% до 19,8%. Уменьшение средней ставки позитивно отразилось на динамике выдач по рыночным программам. По итогам 2 кв. 2025 года общая сумма ипотечного кредитования по базовой ипотеке выросла на 60% по сравнению с 1 кв. 2025 — до 82,7 млрд руб. В 3 кв. выдачи составили более 153 млрд руб., а в 4-м кв. вышли на максимальные показатели в 261,7 млрд руб. Растущий спрос на базовую ипотеку продолжается и в 2026 году. По итогам неполного 1 кв. 2026 года выдачи рыночной ипотеки превысили 191 млрд руб., что почти в 4 раза больше, чем за 1 кв. 2025 года», — сообщил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.