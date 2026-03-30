Руководству Air Astana увеличили зарплаты и премии почти до 6 млрд тенге

Год к году значение увеличилось на 919,4 млн тенге, или 18,9%, следует из отчетности компании. В документе не указано, о каких конкретно сотрудниках идет речь. Отмечается только, что они обладают полномочиями и ответственностью в вопросах руководства, контроля и планирования деятельности группы.
Основную часть выплат традиционно сформировали зарплаты и бонусы — 4,54 млрд тенге против 3,57 млрд тенге в 2024 году (+27,2%). Еще 741,4 млн тенге пришлось на выплаты на основе акций. В 2024 году показатель составлял 737,9 млн тенге, рост год к году незначительный — 0,5%, или около 3,5 млн тенге.
В виде социального налога Air Astana потратила 480,3 млн тенге. Значение выросло на 73,9 млн тенге, или 18,2%, с 406,4 млн тенге годом ранее. При этом выплаты при прекращении трудовых контрактов сократились более чем в десять раз — до 13,9 млн тенге против 149,4 млн тенге в 2024 году (-91,3%).
Ранее «Курсив» писал, что прибыль Air Astana в 2025 году упала сразу на $35,9 млн — до $13,6 млн, то есть на 72,5%. В 2025 году у компании произошло 22 случая неисправностей двигателей Pratt & Whitney, из-за чего на пике простаивало до 13 самолетов.