Власти Самарской области оспорят Генплан Анапы из‑за земли детского лагеря

Прокуратура потребовала оценить действия чиновников курорта по передаче земли.

Источник: KrasnodarMedia.su

Четвертый кассационный суд отправил на новое рассмотрение дело по иску правительства Самарской области, которое оспаривает положения Генерального плана и Правил землепользования и застройки города-курорта Анапа. Предметом спора стал земельный участок, где расположен недействующий детский лагерь «Шахтерская слава».

Согласно кассационному определению, правительству Самарской области принадлежит участок площадью 82,5 тыс. кв. м на Пионерском проспекте в Анапе. Региональные власти обратились в суд, ссылаясь на сложности с реконструкцией и эксплуатацией территории для детских оздоровительных программ. Истец указывает на двойное зонирование участка: частично земля отнесена к зоне озелененных территорий общего пользования (Р1), частично — к курортной зоне (Р3). В правительстве Самарской области считают, что такое зонирование создает препятствия для использования участка по целевому назначению, а также называют его экономически неэффективным и экологически нецелесообразным.

В администрации Анапы, напротив, полагают, что отмена существующего зонирования может привести к использованию территории, предназначенной для детского отдыха, под гостиничную инфраструктуру. В мэрии подчеркивают, что большая часть участка отнесена к курортной зоне Р3, где прямо предусмотрено размещение санаториев, детских лагерей и объектов оздоровительной инфраструктуры.

Зона озеленения (Р1), по мнению представителей города, призвана защитить зеленые насаждения, формирующие благоприятный микроклимат для детского отдыха.

В обоснование заявленных требований административный истец указывает на нарушение его законных прав и интересов как собственника установленным функциональным и территориальным зонированием, создание препятствий для использования земельных участков по целевому назначению, нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, — говорится в кассационном определении суда.

Ранее дело уже рассматривалось в нижестоящих инстанциях. В январе 2025 года Краснодарский краевой суд частично удовлетворил иск правительства Самарской области, признав недействительным ПЗЗ в части отнесения участка к двум функциональным зонам. Однако в мае того же года Третий апелляционный суд отменил это решение, отказав в удовлетворении требований полностью.

Прокуратура Краснодарского края потребовала дать надлежащую оценку действиям органов местного самоуправления, передавших в собственность Самарской области объекты детского оздоровительного лагеря, а также другим формальным манипуляциям с земельным участком.

На сегодняшний день на спорной территории расположен заброшенный детский санаторный комплекс «Шахтерская слава», построенный в 1976 году.

В прошлом лагерь ежегодно принимал до 600 детей, однако к марту 2026 года объекты комплекса не функционируют. В администрации Анапы отметили, что правительство Самарской области до настоящего времени не инициировало официальных запросов на корректировку плана или выдачу разрешений на строительство, сообщает «Коммерсанъ-Кубань».