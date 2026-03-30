Власти Самарской области оспорят Генплан Анапы из‑за земли детского лагеря

Согласно кассационному определению, правительству Самарской области принадлежит участок площадью 82,5 тыс. кв. м на Пионерском проспекте в Анапе. Региональные власти обратились в суд, ссылаясь на сложности с реконструкцией и эксплуатацией территории для детских оздоровительных программ. Истец указывает на двойное зонирование участка: частично земля отнесена к зоне озелененных территорий общего пользования (Р1), частично — к курортной зоне (Р3). В правительстве Самарской области считают, что такое зонирование создает препятствия для использования участка по целевому назначению, а также называют его экономически неэффективным и экологически нецелесообразным.