Компания бывшего топа «Самрук-Казыны» получит 9,2 млрд от БРК на ремонт сетей

Согласно данным Adata, «ТАТЭК» принадлежит Куату Кожакову, Айдынбеку Сиргебаеву и MK Construction, которой владеет Мадина Алдабергенова. Они же указаны в качестве бенефициаров займа. Куат Кожаков ранее являлся директором фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Мадина Алдабергенова владеет несколькими бизнесами в области оптовой торговли. СМИ сообщают, что она является родной сестрой заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, у них также совпадают отчества.