Компания бывшего топа «Самрук-Казыны» получит 9,2 млрд от БРК на ремонт сетей

БРК объявил о заключении соглашения об открытии займа на 9,16 млрд тенге. Кредит получит компания «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» («ТАТЭК»).
Средства направят на комплекс инфраструктурных задач в рамках нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Среди них — ремонт объектов электросетей в городах Талдыкорган, Уштобе и Саркан, а также в населенных пунктах Коксуского, Каратальского, Ескельдинского, Кербулакского и Аксуского районов Жетысу.
Всего планируется обновить более 465 километров электросетей различного напряжения, кабельные линии, а также две подстанции.
«Модернизация энергетической инфраструктуры — это основа устойчивого экономического роста регионов. Поддержка подобных проектов позволяет не только повысить надежность электроснабжения, но и создать условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса», — отметил председатель правления БРК Марат Елибаев.
Проект должен повысить надежность электроснабжения, снизить уровень технологических потерь, а также создать условия для социально-экономического развития региона.
Завершение строительных работ и полный ввод объектов в эксплуатацию запланированы на январь 2027 года. Условия льготного кредитования от БРК неизвестны.
Согласно данным Adata, «ТАТЭК» принадлежит Куату Кожакову, Айдынбеку Сиргебаеву и MK Construction, которой владеет Мадина Алдабергенова. Они же указаны в качестве бенефициаров займа. Куат Кожаков ранее являлся директором фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Мадина Алдабергенова владеет несколькими бизнесами в области оптовой торговли. СМИ сообщают, что она является родной сестрой заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, у них также совпадают отчества.
Ранее вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин своим приказом ввел в действие Правила субсидирования ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий. Заемщики по таким проектам фактически будут платить лишь 10% годовых.