Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания бывшего топа «Самрук-Казыны» получит 9,2 млрд от БРК на ремонт сетей

Принадлежащий нацхолдингу «Байтерек» Банк развития Казахстана (БРК) выделит кредитную линию «Талдыкорганской акционерной транспортно-электросетевой компании» на 9,16 млрд тенге. Средства будут потрачены на модернизацию электросетей области Жетысу. Среди владельцев компании — родственница заместителя главы правительства Каната Бозумбаева, а также бывший директор фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

Источник: Курсив

БРК объявил о заключении соглашения об открытии займа на 9,16 млрд тенге. Кредит получит компания «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» («ТАТЭК»).

Средства направят на комплекс инфраструктурных задач в рамках нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Среди них — ремонт объектов электросетей в городах Талдыкорган, Уштобе и Саркан, а также в населенных пунктах Коксуского, Каратальского, Ескельдинского, Кербулакского и Аксуского районов Жетысу.

Всего планируется обновить более 465 километров электросетей различного напряжения, кабельные линии, а также две подстанции.

«Модернизация энергетической инфраструктуры — это основа устойчивого экономического роста регионов. Поддержка подобных проектов позволяет не только повысить надежность электроснабжения, но и создать условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса», — отметил председатель правления БРК Марат Елибаев.

Проект должен повысить надежность электроснабжения, снизить уровень технологических потерь, а также создать условия для социально-экономического развития региона.

Завершение строительных работ и полный ввод объектов в эксплуатацию запланированы на январь 2027 года. Условия льготного кредитования от БРК неизвестны.

Согласно данным Adata, «ТАТЭК» принадлежит Куату Кожакову, Айдынбеку Сиргебаеву и MK Construction, которой владеет Мадина Алдабергенова. Они же указаны в качестве бенефициаров займа. Куат Кожаков ранее являлся директором фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Мадина Алдабергенова владеет несколькими бизнесами в области оптовой торговли. СМИ сообщают, что она является родной сестрой заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, у них также совпадают отчества.

Ранее вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин своим приказом ввел в действие Правила субсидирования ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий. Заемщики по таким проектам фактически будут платить лишь 10% годовых.