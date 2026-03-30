На Кубани на одного соискателя приходится четыре вакансии

Наиболее благоприятная ситуация для трудоустройства сложилась в Новороссийске, где на одного безработного претендуют сразу 10 свободных мест. В Краснодаре этот показатель составляет четыре вакансии на соискателя. В Сочи ситуация менее оптимистична — здесь на одного человека, ищущего работу, приходится лишь два предложения от работодателей, что указывает на более высокую конкуренцию среди соискателей в курортной столице.