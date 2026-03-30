В Беларуси размер пособия на погребение уменьшится с 1 апреля

Подробности сообщает Могилевское областное объединение профсоюзов.
В апреле размер пособия на погребение составит 2743 рубля (такой была средняя заработная плата в феврале). Это на 14,10 рубля меньше, чем в марте. Все дело в том, что сумма пособия является фиксированной и напрямую зависит от средней заработной платы по Беларуси.
Размер пособия на погребение пересматривается ежемесячно и соответствует средней зарплате белорусов за позапрошлый месяц относительно даты смерти.
Семья умершего может оформить пособие на погребение в течение полугода со дня смерти. В том случае, если человек долгое время находился в розыске, то срок считается от даты захоронения — не позднее шести месяцев.