Строительные работы приостановлены в одном из ЖК в Минске

Объект застройки в «Уютном» был проверен мобильной группой Мингорисполкома, в том числе представителями Департамента государственной инспекции труда и иных контролирующих органов.
«Особое внимание уделено организации рабочих мест, состоянию бытовых помещений и, главное, безопасности при выполнении высотных работ», — говорится в сообщении.
Нарушения нормативных актов по охране труда мобильная группа выявила при выполнении строителями фасадных работ на высоте, а также при использовании для работ люлек подъемников.
В Минтруда подчеркнули, что на объекте в ЖК «Уютный» имелись реальные угрозы для жизни и здоровья работников.
Фасадные работы на высоте и работы из люлек подъемников приостановлены согласно предписанию Департамента госинпекции труда.
В сообщении уточняется, что продолжить высотные работы можно будет после того, как наниматель устранит нарушения. Кроме того, ответственные лица должны пройти внеочередную проверку знаний по охране труда.
Жилой комплекс «Уютный» возводится в районе улиц Филимонова и Скорины, недалеко от станции метро «Восток». Застройщиком является государственное производственное объединение «Минскстрой».