Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительные работы приостановлены в одном из ЖК в Минске

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Высотные работы приостановлены на строительстве жилого комплекса «Уютный» в Минске по причине грубых нарушений в сфере охраны труда, сообщили в Минтруда и социальной защиты.

Объект застройки в «Уютном» был проверен мобильной группой Мингорисполкома, в том числе представителями Департамента государственной инспекции труда и иных контролирующих органов.

«Особое внимание уделено организации рабочих мест, состоянию бытовых помещений и, главное, безопасности при выполнении высотных работ», — говорится в сообщении.

Нарушения нормативных актов по охране труда мобильная группа выявила при выполнении строителями фасадных работ на высоте, а также при использовании для работ люлек подъемников.

В Минтруда подчеркнули, что на объекте в ЖК «Уютный» имелись реальные угрозы для жизни и здоровья работников.

Фасадные работы на высоте и работы из люлек подъемников приостановлены согласно предписанию Департамента госинпекции труда.

В сообщении уточняется, что продолжить высотные работы можно будет после того, как наниматель устранит нарушения. Кроме того, ответственные лица должны пройти внеочередную проверку знаний по охране труда.

Жилой комплекс «Уютный» возводится в районе улиц Филимонова и Скорины, недалеко от станции метро «Восток». Застройщиком является государственное производственное объединение «Минскстрой».