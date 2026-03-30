В Волгограде закроют для ремонта участок Сарептского моста

Движение в этот период будет приостановлено по одной части путепровода.

Движение по Сарептскому мосту на юге Волгограда ограничат со 2 апреля по 7 сентября. В это время на путепроводе через железнодорожные пути у станции «Сарепта» подрядчик будет выполнять ремонтные работы.

По направлению движения в сторону Кировского района рабочие полностью снимут старое покрытие, демонтируют устаревшие и изношенные элементы — деформационные швы, системы водоотвода, ограждения. В ходе дальнейших работ будут восстановлены несущих конструкций сооружения.

«Движение в этот период будет приостановлено по одной части моста. На второй половине, отремонтированной в 2024 году, будет организовано двустороннее движение», — поясняют в пресс-службе мэрии.

Объехать место проведения работ можно будет по проспекту Героев Сталинграда, улицам Лазоревой, Судостроительной, Латвийской, Хабаровской, Кооперативной, Гражданской, Изобильной и бульвару Энгельса.

Ранее волгоградцы пожаловались, что у железнодорожного вокзала в центре города разрушается путепровод.