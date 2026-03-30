СУЭК-Красноярск: цифровые технологии для повышения надёжности горной техники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках стратегии развития топливно-энергетического комплекса в филиале АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» продолжается модернизация горной техники.
В основе изменений — цифровизация процессов эксплуатации и диагностики, позволяющая предприятию выйти на новый уровень надёжности и производственной эффективности.
Одним из значимых проектов 2026 года стало внедрение системы вибромониторинга на шагающем экскаваторе ЭШ 10/70 № 17, который занят на переэкскавации пустой породы. Непрерывный сбор и анализ данных позволяет перевести диагностику оборудования в разряд высокоточных цифровых инструментов.
«Система контролирует температуру и вибрацию подшипниковых узлов крупных электрических машин, быстроходных валов редукторов, — прокомментировал главный инженер Бородинского разреза Михаил Завьялов. — Внедрение этих решений — приоритет инвестиционной политики, направленной на повышение безопасности, надёжности и эффективности производства».
Значительный объём инвестиций направлен на модернизацию электрической части карьерной техники. На экскаваторах заменяют устаревшие магнитные системы управления на микропроцессорные. Вместо генераторных групп устанавливают транзисторные преобразователи, а трансформаторы обогрева ковша меняют на тиристорные преобразователи. Это позволяет повысить энергоэффективность оборудования, сократить затраты на обслуживание и ускорить реагирование электрических систем.
Важно, что изменения касаются не только «начинки» машин, но и комфорта сотрудников. В кабинах машинистов монтируют современные виброзащитные кресла, что вместе с новым электрическим оборудованием, снижающим уровень вибрации и шума, значительно улучшает условия труда на рабочем месте.
На одном из самых мощных экскаваторов Бородинского разреза, ЭРП-2500 № 4, масштабное обновление уже завершено. В настоящее время техника находится в опытно-промышленной эксплуатации. Завершить все пусконаладочные работы горняки планируют к началу июля.
Реализация инвестиционной программы на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Красноярск» ведётся на постоянной основе. В планах угольщиков дальнейшее обновление техники и внедрение цифровых решений, направленных на повышение эффективности производственных процессов. В этом году модернизация пройдёт на экскаваторах ЭШ-20/90 № 19 Назаровского разреза и ЭКГ-8ус № 30 Берёзовского разреза.
Для Красноярского края обновление мощностей угольных разрезов — это вклад в укрепление энергетической безопасности региона. Модернизация парка горной техники позволяет гарантировать стабильность поставок угля, обеспечивая бесперебойную работу объектов ЖКХ, промышленных предприятий и комфорт в домах миллионов жителей.