СберМобайл стал лидером рынка по приросту числа абонентов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирские абоненты оператора смотрят видео на Okko и активно используют ИИ-помощника ГигаЧат.
СберМобайл по итогам 2025 года показал рекордный прирост числа абонентов — на 160% за год. Это максимальный показатель на рынке не только по относительным, но также по абсолютным значениям (+3,8 млн пользователей).
Используя обезличенную информацию о своих абонентах, оператор создал портрет пользователя СберМобайла в Сибири. Больше всего времени и мобильного трафика сибиряки — пользователи услуг оператора, входящего в экосистему Сбера, расходуют в мессенджерах.
Из онлайн-развлечений самый популярный способ — просмотр видео. Чаще всего из видеосервисов абоненты СберМобайла в регионах Сибири тратят на просмотр контента в Okko. Онлайн-кинотеатр наиболее в популярен в Кемеровской и Новосибирской областях, Красноярском крае.
Самыми популярными фильмами и сериалами в сервисе за первый квартал 2026 года стали новая лирическая комедия с Гошей Куценко и Милой Ершовой «Встать на ноги», приключенческая комедия с Евгением Ткачуком «Волчок», один из самых кассовых фильмов года «Простоквашино», третья часть фильма «Иллюзия обмана» и комедийный сериал «Карта желаний».
Больше всего меломанов в Красноярском крае и Новосибирской области. В этих регионах абоненты СберМобайла использовали музыкальные сервисы кратно больше, чем в других регионах Сибири.
Активно пользуются сибиряки искусственным интеллектом (ИИ), включая ИИ-помощник ГигаЧат от Сбера. На ИИ-технологии активнее других расходуют мобильный трафик новосибирцы, красноярцы и омичи.
