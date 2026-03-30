Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар и евро резко подешевели на торгах в Беларуси 30 марта

Доллар и евро продолжают дешеветь в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Доллар и евро резко подешевели на торгах в Беларуси 30 марта. Подробности приводит Белорусская валютно-фондовая биржа.

Курс доллара после торгов снизился на 0,09% или 0,0027 и теперь стоит 2,9508 рубля.

Курс евро подешевел на 0,09% или 0,0029 и стоит 3,3979 рубля.

Российский рубль прибавил 0,04% или 0,0016. За 100 российских рублей нужно будет отдать 3,6690 белорусского рубля.

Китайский юань подорожал на 0,44% или 0,0188. Теперь за 10 китайских юаней необходимо будет отдать 4,3179 белорусского рубля.

Ранее глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко сказал про колебания курса доллара.

Тем временем зарплата директоров школ и их замов увеличивается в Беларуси с 1 апреля.

Кроме того, Совмин увеличил размер базовой арендной величины в Беларуси с 1 апреля.