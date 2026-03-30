Доллар и евро резко подешевели на торгах в Беларуси 30 марта. Подробности приводит Белорусская валютно-фондовая биржа.
Курс доллара после торгов снизился на 0,09% или 0,0027 и теперь стоит 2,9508 рубля.
Курс евро подешевел на 0,09% или 0,0029 и стоит 3,3979 рубля.
Российский рубль прибавил 0,04% или 0,0016. За 100 российских рублей нужно будет отдать 3,6690 белорусского рубля.
Китайский юань подорожал на 0,44% или 0,0188. Теперь за 10 китайских юаней необходимо будет отдать 4,3179 белорусского рубля.
