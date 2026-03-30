Дерипаска призвал Россию перейти на шестидневку и работать с «8 до 8»

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Россию перейти на шестидневный график с 08:00 до 20:00, чтобы пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями». Об этом он написал в телеграм-канале.
Дерипаска отметил, что 2026 год стал другим «для всех», не только для России. Речь, по его словам, идет не об экономическом, а более глубоком кризисе.
«Он вызван тяжелой трансформацией Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее Ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — написал предприниматель.
Ранее Олег Дерипаска счел, что последствия военного конфликта на Ближнем Востоке могут быть хуже времен пандемии коронавируса. Он добавил, что его последствия не исчезнут в ближайшие месяцы. По мнению предпринимателя, России нужно использовать это, чтобы «раздвинуть те рамки, в которые нас загнали, и обеспечить приемлемые темпы экономического роста».
Осенью 2026 года глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что российский рынок труда со временем придет к четырехдневной рабочей неделе. При этом он отметил, что этот процесс должен происходить эволюционно, «никакой регуляторики быть не должно».
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в минувшем октябре сказал, что ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне пока не стоит.
