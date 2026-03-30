В Севастополе возведут 34 новых дома

«Обсудили новый нацпроект “Инфраструктура для жизни”. Сейчас в городе строится 34 дома общей жилой площадью 297 тыс. квадратных метров. Новые жилые кварталы мы строим в рамках КРТ (комплексного развития территорий -ред.), они должны параллельно оснащаться качественными дорогами, современными школами, детскими садами и передовыми инженерными коммуникациями», — рассказал губернатор.
Он добавил, что в комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры вошли 366 мероприятий. Это работы по водоотведению и водоснабжению, теплоснабжению.
Отмечается, что новая редакция программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя ориентирована на завершение ранее начатых ключевых объектов города — прежде всего в сфере медицины, коммунальной и транспортной инфраструктуры, включая КОС «Южные», онкодиспансер, больницу скорой помощи и крупные дорожные развязки.
Ранее сообщалось, что в программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя внесены изменения, она будет вестись с учетом требований Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года. Изменения предполагают продолжение работы по улучшению социальной, транспортной, коммунальной и туристской инфраструктуры на полуострове.