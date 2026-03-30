Овчинский рассказал о результатах столичной программы КРТ в 2025 году

Также Овчинский рассказал о предварительных итогах столичной программы реновации: за время ее работы с 2017 года она дала городу почти 8 млн кв. м жилья, из них 2,3 млн «квадратов» — за 2025 год. Сейчас в реновации применяют префаб-технологии из отечественных материалов, сокращающие сроки на 40%. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перспективных планах программы: реновация хрущевок в Новогиреево и Лосиноостровском, редевелопмент промзон в Нижегородском и Печатниках, а также создание самодостаточных кварталов с развитой инфраструктурой.