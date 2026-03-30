Овчинский рассказал о результатах столичной программы КРТ в 2025 году

По итогам 2025 года столичные власти утвердили рекордные 146 проектов комплексного развития территорий (КРТ), что втрое больше, чем в 2024-м. Это позволит обновить 1,3 тыс. га земли, построить 17 млн кв. м недвижимости и создать 112 тыс. рабочих мест. Об этом в интервью каналу «Москва 24» рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с развитой инфраструктурой. Задача — вернуть обширные участки московской земли в экономический оборот города.
"Программа задумывалась не ради сиюминутного эффекта, а в целях системного, планомерного обновления городской среды с созданием новых привлекательных центров притяжения в разных районах столицы в соответствии с концепцией 15-минутного города (когда до всех важных объектов можно дойти пешком), — объяснил Овчинский. — По сути, мы сформировали целостную философию преобразования городских пространств, отвечающую вызовам современного мегаполиса и потребностям его жителей.
По словам Овчинского, программа КРТ охватывает не только редевелопмент промзон, но и депрессивные территории, незастроенные площадки, а также жилую застройку вне реновации. Основные принципы — сбалансированная застройка с жильем и инфраструктурой, синхронизация с транспортными и социальными планами. Новые проекты запускаются в районах с дефицитом инфраструктуры: промзоны «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Дегунино-Лихоборы», Дмитровский проезд.
В 2026 году работы стартуют еще на 20 площадках. Каждый проект следует правилу: нет инфраструктуры — нет проекта. Параллельно возводят жилье, бизнес-объекты, школы, детсады, дороги и общественные пространства. Стратегия Москвы ориентирована на полицентричное развитие и концепцию 15-минутного города. Новые кварталы, деловые центры и технопарки интегрируются в единую систему с рабочими местами и инфраструктурой.
Также Овчинский рассказал о предварительных итогах столичной программы реновации: за время ее работы с 2017 года она дала городу почти 8 млн кв. м жилья, из них 2,3 млн «квадратов» — за 2025 год. Сейчас в реновации применяют префаб-технологии из отечественных материалов, сокращающие сроки на 40%. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перспективных планах программы: реновация хрущевок в Новогиреево и Лосиноостровском, редевелопмент промзон в Нижегородском и Печатниках, а также создание самодостаточных кварталов с развитой инфраструктурой.