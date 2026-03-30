Путин отметил снижение промышленного производства в Архангельской области

Президент России Владимир Путин отметил, что в Архангельской области снизилось промышленное производство. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Александром Цыбульским в Кремле.
«Материалы посмотрел перед нашей встречей. Там все-таки промышленное производство по бумагам, которые у меня есть, немножко снизилось», — сказал президент.
Цыбульский пояснил, что показатель действительно снизился — в связи с высокой базой предыдущего года. «У нас был [в прошлом году] рост почти на 8% выше среднероссийского», — уточнил он, добавив, что от названной базы в текущем году рост составил примерно 1% по сравнению с прошлым.
В ходе встречи Путин также призвал Цыбульского решить проблему ветхого и аварийного жилья, продолжая «вытаскивать людей из бараков».
