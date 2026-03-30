В квартирах Нижнего Новгорода понизили температуру в батареях

Котельные и центральные тепловые пункты перевели на минимальные теплогидравлические параметры. Теперь в квартрах жилых домов и в соцобъектах Нижнего Новгорода будет более комфортная температура, сообщили в пресс-службе АО «Объединенный коммунальный оператор».
Такое решение приняли в связи с тем, что в ближайшие дни температура воздуха в городе составит +15 градусов. При потеплении теплоснабжающее оборудование работает в минимально необходимых для нагрева горячей воды режимах.
Технический персонал следит за изменениями погоды и параметрами на источниках. Управляющие организации также регулируют работу внутридомовых систем отопления для равномерного распределения теплоносителя по стоякам в зависимости от потребности.
«Существенно снизить температуру теплоносителя нельзя из-за того, что котлы работают, в том числе, на нагрев горячей воды, температура которой должна быть не ниже 60 градусов», — пояснили коммунальщики.
Отопление пока отключать полностью не планируют. Это сделают при выходе соответствующего постановления администрации города.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцам рассказали, как навести порядок в подъездах.